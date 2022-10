Si scontrano jeep e moto, morto centauro

Ancora morti sulle strade. Dopo la tragedia avvenuta all'alba di sabato ad Acilia, dove ha perso la vita un ragazzo di 21 anni, ancora un decesso. A perdere la vita un motociclista. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata ai Castelli Romani ed ha coinvolto una jeep ed una moto.

Lo scontro intorno alle 13:00 del 15 ottobre, in via Giacomo Matteotti. Qui, per cause ancora in via di accertamento, una moto Honda R1 ha impattato contro una Jeep Renegade. Sbalzato dalla sella della sue due ruote, le condizioni del centauro sono apparse da subito critiche.

Richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il motociclista però non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Sul posto - per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'incidente - gli agenti della polizia municipale di Genzano di Roma, con l'ausilio dei carabinieri della compagnia di Velletri.