Perde controllo dell'auto e finisce contro new jersey, morto un 47enne

Ha perso il controllo dell'auto in seguito ad un malore ed è finto contro un new jersey. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita nel corso di un incidente stradale un uomo italiano di 47 anni coinvolto in un sinistro autonomo sulla via Cassia Veientana, nel comune di Formello, direzione Viterbo.

L'intervento del personale del 118 e degli agenti della polizia locale di Formello poco dopo le 18:30 del 11 gennaio all'altezza del chilometro 11 della strada statale 2, a nord di Roma. In condizioni disperata, per il 47enne alla guida della vettura non c'è stato nulla da fare, con l'ambulanza costretta a tornare indietro vuota. Secondo i primi rilievi scientifici svolti dagli agenti della municipale coordinati dal comandante Paolo Francucci l'incidente sarebbe stato causato da un malore alla guida. Poi la perdita di controllo della vettura e l'uscita di strada.

Sul posto anche il personale Anas, con gli agenti della municipale che hanno attuato delle deviazioni sul posto sino al termine degli accertamenti di rito.