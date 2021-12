Incidente via Flaminia: frontale fra auto, morto 40enne. Grave una donna

Un morto ed una donna in codice rosso in ospedale in condizioni gravi. E' questo il tragico bilancio dell'ennesimo incidente con esito mortale avvenuto sulla via Flaminia, nel comune di Riano. A perdere la vita Salvatore Petronaci, 40enne residente a Capena. Ferita gravemente una 48enne, trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea.

L'incidente con esito mortale poco dopo le 18:00 sulla via Flaminia, in località Quartarella. Ad impattare frontalmente una Ford Kuga alla cui guida c'era il 40enne ed una jeep Renegade con a bordo una donna residente a Sacrofano. All'altezza del chilometro 22+100 la Kuga avrebbe invaso la corsia opposta per cause in via di accertamento impattando frontalmente contro il fuoristrada.

Violento lo scontro, tanto da non lasciare scampo a Salvatore Petronaci, morto sul colpo. Rimasta incastrata nelle lamiere la 48enne è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco ed affidata alle cure dell'ambulanza. Trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea è in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai pompieri sono intervenuti gli uomini della polizia locale provinciale della città metropolitana di Roma Capitale che hanno eseguito i rilievi scientifici al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di strada statale 3 in cui è avvenuto il sinistro è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni di marcia.