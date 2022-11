Incidente in via dell'Aeroporto di Fiumicino: scontro tra auto e moto, morto un uomo di 64 anni

Incidente mortale nel tratto di strada via dell'Aeroporto, dopo il Ponte della Scafa, che collega Ostia con Fiumicino. Un uomo di 64 anni in sella alla sua moto ha perso la vita nel tardo pomeriggio, 29 novembre, in uno scontro con una Volkswagen. Il centauro viaggiava in direzione dello scalo Leonardo da Vinci. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16:45 circa.

Sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'automedica e gli agenti della polizia locale di Fiumicino. Pesanti le ripercussioni sull'arteria nei collegamenti tra Ostia e Fiumicino. Non è stata ancora chiarita la dinamica. L'auto che si è scontrata con la moto, sulla quale viaggiava l'uomo morto a seguito dell'impatto, viaggiava in senso contrario. Non è escluso che, quindi, si sia trattato di uno scontro frontale. Fatto sta che il 64enne, nonostante, le manovre di rianimazione è deceduto.