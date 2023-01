Morto dopo 14 giorni d'agonia Said, il fioraio di via Tripoli investito sulle strisce

E' morto in ospedale dopo 14 giorni d'agonia. Il Quartiere Africano piange Said Abdel Malak Saad Shawky, il fioraio di 63 anni travolto da un'auto lo scorso 29 dicembre mentre attraversava sulle strisce pedonali poco distante dall'esercizio commerciale che gestiva nel II municipio da anni. Sessantatre anni, il cittadino egiziano è deceduto venerdì 13 gennaio al policlinico Umberto I di Roma.

L'incidente stradale era avvenuto intorno alle 20:15 in via Tripoli. All'altezza di via Tripolitania l'investimento, con il 63enne travolto da una Opel Meriva condotta da un uomo italiano di 54 anni, fermatosi a prestare i primi soccorsi. In condizioni disperate Said venne trasferito d'urgenza al nosocomio universitario di viale Regina Margherita. In lotta fra la vita e la morte lo scorso venerdì i medici ne hanno constatato il decesso.

Accertata la morte di Said Abdel Malak Saad Shawky, starà ora ai caschi bianchi del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento mortale.

Venerdì nero sulle strade di Roma

Dunque un'altra vittima sulle strade della Capitale, morta lo scorso 13 gennaio quando furono tre le persone morte nel volgere di poche ore in altrettanti incidenti stradali: Emmanuel Edagha, 31enne residente ad Ostia deceduto dopo che la moto che stava conducendo impattò all'alba contro un'auto in via Ostiense, a Casal Bernocchi. Dopo di lui, tragico destino toccò a Roberto Cosi, agente penitenziario in servizio nel carcere di Rebibbia morto dopo essere uscito di strada mentre conduceva la propria vettura sulla via Trionfale, in zona Ottavia. Poche ore più tardi la terza vittima, un 46enne romano deceduto dopo essere finito contro un pilone a Fonte Ostiense (l'ex Laurentino 38) mentre era alla guida di una Jeep Renegade.