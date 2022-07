Incidente sulla Roma-Civitavecchia, scontro tra 4 auto: un morto e tre feriti

Una persona morta e altre tre ferite. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, sabato 23 luglio, intorno alle 13:30 sulla Roma-Civitavecchia. Sul posto il personale di Autostrade con gli operatori del V° tronco di Fiano Romano, la polizia stradale che indaga per ricostruire il sinistro ed i sanitari del 118. Per permettere i rilievi e i soccorsi è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fregene e il bivio con la Roma - Fiumicino in direzione Roma.

L'incidente è avvenuto al km 3 e ha visto coinvolte quattro autovetture. Tragico l'impatto: una persona ha perso la vita sul colpo e altre tre sono rimaste ferite.

All'interno del tratto chiuso, si sono registrati 2 chilometri di coda con disagi al traffico per chi si dirigeva verso Roma, per almeno un'ora e mezza.