Lo studente universitario morto dopo essere stato investito da un'auto

Farzan Saremi, studente iraniano di 31 anni iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in Biotechnology, all'università di Tor Vergata, è morto domenica a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a pochi metri dall'ateneo.

Farzan Saremi, secondo quanto ricostruito, era a piedi e stava camminando tra via Casilina e viale Oxford quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale, è stato investito da un'auto. A centrarlo, una Ford Fiesta guidata da un ragazzo di 28 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 del 15 marzo scorso. Sul posto, allertati proprio dal ventottenne, i sanitari del 118 e gli agenti del VI gruppo Torri per i rilievi scientifici.

Al momento dell'incidente senza documenti, Farzan Saremi è stato trasportato al policlinico Tor Vergata in gravi condizioni. Lo stato di salute del giovane studente, tuttavia, con il passare dei giorni è peggiorato ed il ragazzo domenica scorsa è morto in ospedale. L'università di Tor Vergata, in lutto, ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio, firmato direttamente dal rettore Orazio Schillaci: "Farzan Saremi era iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale e aveva già superato buona parte degli esami ed era in procinto di iniziare il tirocinio sperimentale di tesi. Era ben inserito nella comunità universitaria e legato da profonda amicizia a molti studenti di diversa nazionalità".



"Farzan era uno dei sempre più numerosi studenti stranieri che, a fronte di importanti sacrifici personali e familiari, scelgono l'università di Roma Tor Vergata per completare i loro studi e per ottenere le competenze necessarie a realizzare le loro aspirazioni. - sottolinea il rettore Schillaci - Siamo orgogliosi della fiducia che ci accordano e a tutti loro siamo grati in quanto ci aiutano a rendere concreta la missione delle università di essere un luogo di incontro e confronto tra culture diverse. La perdita di Farzan è un duro colpo per la nostra comunità. A nome di tutti voglio esprimere la nostra sincera vicinanza alla famiglia, il cui dolore immaginiamo acuito dalla distanza, ai suoi amici e a tutti i compagni di corso".