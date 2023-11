Incidente all'Eur: scontro tra una moto e una Smart, morto 61enne

Incidente mortale a Roma, nella zona dell'Eur. La tragedia nel pomeriggio di lunedì. A perdere la vita un motociclista di 61 anni in seguito a uno scontro con un'auto. Il centauro è deceduto dopo il trasporto in ospedale.

Sono state le pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 16:00 del 6 novembre in viale dei Primati Sportivi, altezza via Tiberiade. Sul posto una moto Kawasaki alla cui guida c'era il 61enne e una Smart, condotta da un ragazzo di 19 anni.

Affidato alle cure del personale del 118 il motociclista è deceduto dopo l'arrivo in ospedale. Sequestrati entrambi i mezzi. Svolti i rilievi scientiici resta da accertare l'esatta dinamica dell'incidente stradale. ll ragazzo alla guida della citycar trasportato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.

Tre morti nel IX municipio Eur

Il 61enne è la 167esima vittima nel 2023 a causa di incidenti stradali a Roma e provincia. Territorio del IX municipio Eur dove nel volgere di pochi giorni sono avvenuti tre incidenti con esito mortale. La notte fra sabato e domenica ha perso la vita la 13enne Gaia Menga. Qualche giorno prima, sulla via Laurentina, era morto Oscar Roselli, un noto osteopata di 33 anni.