Incidente all'Eur: perde controllo dell'auto e si scontra con un bus, muore dopo trasporto in ospedale

Lo hanno rianimato ed affidato alle cure del personale del 118 ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. L'incidente con esito mortale è avvenuto nella tarda mattinata all'Eur quando un uomo alla guida di un'auto ha perso il controllo della vettura e si è scontrato frontalmente con un bus che viaggiava in direzione opposta. A perdere la vita un uomo di 74 anni.

In particolare lo scontro è avvenuto intorno alle 12:30 del 3 dicembre su viale dell'Arte, poco distante dalla Nuvola di Fuksas. Qui, per cause ancora in via di accertamento, il conducente di una Citroen C4, un 74enne, ha perso il controllo dell'utilitaria francese colpendo frontalmente un autobus Atac dalle linea 762.

Gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur sono arrivati sul posto pochi minuti dopo ed hanno tentato di rianimare l’uomo che però è deceduto pochi minuti dopo l’arrivo all’ospedale Sant' Eugenio. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Non si esclude un malore come causa dell’incidente. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.