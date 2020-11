Si schianta contro camper in sosta: Danilo Cerboni muore dopo una settimana di agonia

E’ morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate Danilo Cerboni, lo scooterista rimasto coinvolto in un incidente stradale la notte dello scorso 11 novembre al Quartaccio. Quarantacinque anni, l’uomo è deceduto il 16 novembre al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

La tragedia stradale si era consumata intorno alle 2:00 della notte in viale Andersen. All’altezza del civico 100 della strada Danilo Cerboni ha perso il controllo dello scooter Suzuki Burgman che stava conducendo impattando violentemente contro un camper Fiat Iveco regolarmente in sosta.

In gravi condizioni l’uomo è stato trasportato d’urgenza al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti dove è poi deceduto dopo una settimana di agonia.

Da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente nel corso del quale non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte degli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per svolgere i rilievi scientifici la notte della tragedia stradale.