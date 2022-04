Incidente a Roma nord: morto motociclista

Incidente mortale a Roma nord. A perdere la vita un motociclista. Il sinistro su corso Francia, in zona Farnesina-Tor di Quinto. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV gruppo Cassia della polizia Locale di Roma Capitale e personale del 118.

Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, il conducente della moto - una Ktm Duke - trovato privo di documenti, è deceduto. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e risalire all’identità della vittima.

Secondo i primi riscontri la vittima sarebbe, dalle sue caratteristiche fisiche, un ragazzo di circa 20 anni. Gli agenti sono a lavoro per cercare di rintracciare i familiari anche attraverso la proprietà della moto,

Pesanti le ripercussioni alla viabilità della zona, con traffico rallentato ed auto incolonnate all'altezza di via Antonio Gabaglio sia in direzione centro città, con la viabilità deviata su una sola corsia, sia in uscita dalla Capitale, con la carreggiata occupata temporaneamente dai mezzi di soccorso.