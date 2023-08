Roma, incidente sulla Colombo. Scontro tra scooter e autocarro: morto un uomo

Ancora un incidente mortale a Roma. A perdere la vita un uomo di 51 anni in sella a uno scooter Honda Sh. Il sinistro in via Cristoforo Colombo, all'Eur, alle 8:30 del mattino di oggi, lunedì quattordici agosto. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale e il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso dello scooterista.

Secondo quanto appreso, il cinquantanne si è scontrato con un autocarro Iveco guidata da un uomo di cinquantanove anni. L'impatto all'altezza di viale Libano, in direzione del grande raccordo anulare. L'uomo alla guida del furgone è stato trasportato in codice verde al Campus Biomedico. Sarà sottoposto ai test di alcol e droga come da prassi. I due mezzi coinvolti sono stati sequestrati. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Quella di oggi è l'ultima vittima in ordine di tempo. Nel quadrante sud di Roma, all'alba di ieri, Fabio Consoli è morto a 61 anni in un incidente in scooter a Ostia. Altri due incidenti mortali si sono verificati in provincia, a Santa Marinella e Monterotondo.