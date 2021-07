Incidente a Civitavecchia, perde controllo dell'auto e finisce contro palina del bus: morto un uomo

Ha perso il controllo dell'auto, una Chevrolet Matiz, finendo contro una palina del bus in viale Matteotti. Incidente mortale nella mattinata di oggi, domenica 18 luglio, a Civitavecchia. A perdere la vita un uomo di 67 anni del comune a nord dela litorale.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, mentre era alla guida della sua auto, ha perso il controllo per cause ancora da accertare finendo contro una palina della fermata del bus. Nell'incidente non è stata coinvolta nessun'altra persona. Non è escluso che l'uomo abbia avuto un malore alla guida.

Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. A dare l'allarme sono state alcune persone che hanno visto, il conducente della Matiz all'interno della vettura privo di sensi, a pochi metri a un incrocio.