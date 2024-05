Incidente a Monteverde, 24enne muore dopo aver perso il controllo dello scooter

Un ragazzo di 24 anni è morto dopo aver perso il controllo del suo scooter. È l'ennesima vittima delle strade di Roma e provincia di questo 2024. Il giovane, secondo quanto appreso, era in sella al suo Peugeot Geopolis quando ha sbandato all'altezza del civico 45 della Circovallazione Gianiconelse per poi finire la corsa contro un albero.

Le indagini

L'impatto, avvenuto intorno alle 3 del mattino di domenica 26 maggio, è stato drammatico. Il 24enne è stato trasportato al vicino pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, dove è deceduto poco dopo. Sul posto, per i rilievi, si sono recate le pattuglie del XII gruppo Monteverde della polizia locale.

I vigili hanno lavorato tutta la notte e sequestrato lo scooter. Stando a quando appreso, il 24enne stava procedendo in direzione Trastevere. Al momento risulta unico veicolo coinvolto ma sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Gli altri incidenti mortali

L'incidente mortale arriva in un week end di sangue in cui sono morti anche un uomo di 30 anni sulla via del Mare e due pedoni, Francesco Messineo e Stefano Cicconi, investiti rispettivamente nella zona dell'Appio Tuscolano e nel parcheggio del santuario in via Laurentina.