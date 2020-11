Accusa malore in bici, morto a 56 anni

Un uomo romano di 56 anni è morto domenica 15 novembre, a Torvaianica, zona del litorale tra Ostia e Pomezia. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in sella alla sua bicicletta quando ha accusato un malore mentre percorreva lungomare delle Sirene.

Sul posto, allertata da alcuni testimoni, è giunta un'ambulanza rianimando il 56enne per diversi minuti. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche anche le pattuglie delle polizia locale di Pomezia. L'uomo, che non aveva i documenti con sè, è stato identificato dai suoi parenti successivamente.