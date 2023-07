Incidente sul lungomare, con la Smart tampona una bici: morto ciclista 47enne

Era in sella alla sua bicicletta quando è stato tamponato da una Smart, un urto fatale che lo ha sbalzato in avanti sull'asfalto. È morto così un uomo di 47 anni originario di Napoli. L'impatto è avvenuto sul lungomare di Nettuno questa notte, verso l'una, all'altezza di via Riviera Guido Egidi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Anzio e personale del 118 che purtroppo ha dovuto constatare il decesso del conducente della bici. Al volante della Smart Coupè uno studente 18enne con a bordo un altro coetaneo.

L'incidente mortale

Da una prima ricostruzione, la bici sarebbe stata tamponata nella parte posteriore dall'auto per cause ancora in corso di accertamento. La dinamica del sinistro stradale è ancora in fase di accertamento. Il conducente dell'auto è stato trasporto presso l’ospedale di Anzio per accertamenti e come da prassi sottoposto ai test di alcol e droga, i cui esiti sono attesi.

La salma trasportata a Tor Vergata e i mezzi coinvolti sono stati sequestrati, a disposizione della procura della Repubblica di Velletri che indaga.