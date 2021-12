Ciampino, investito vicino casa: morto un anziano

Un uomo di 86 anni è morto, investito da un'auto, dopo essere stato vittima di un incidente stradale a Ciampino, nel pomeriggio di sabato 4 dicembre. Lo scontro in via Spada, poco prima delle 17. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e il 118. La vittima è stata centrata, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, da una Peugeot guidata da una donna di 51 anni che si è fermata a prestare i primi soccorsi.

L'86enne, M.P. le sue iniziali, è stato portato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, ma è morto poco dopo il ricovero. Troppo gravi le lesioni riportate. La donna è risultata negativa all'alcol test e al drug test. Sequestrata la Peugeout e, come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Saranno le indagini a determinare l'esatta dinamica del sinistro.

È il secondo uomo morto investito in pochi giorni. Lo scorso primo dicembre, Fabio Mastrogiacomo è morto dopo essere stato centrato da un'auto. Il 53enne era stato investito alle 18, in viale dei Romanisti, all'altezza del civico 123.