Incidente a Ciampino: scontro tra auto e moto, morto 21enne

Incidente mortale nella mattinata del 31 luglio a Ciampino, comune in provincia di Roma. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita a causa di un sinistro in via Monte Grappa, all'incrocio con viale del Lavoro.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Ciampino, il ragazzo era a bordo di una moto su una Suzuki 900 quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Volkswagen Passat, guidata da un uomo di 47 anni.

Il 21enne, secondo quanto si apprende, è stato sbalzato per qualche metro dopo l'impatto. I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno provato a rianimarlo per circa un'ora. Il giovane è stato trasportato quindi al San Giovanni di Roma in condizioni critiche dove è poi morto.

Saranno ora le indagini della polizia locale a fare chiarezza sulla dinamica. Come da prassi i mezzi sono stati sequestrati e il conducente dell'auto è stato sottoporto ai rituali test di alcol e droga.