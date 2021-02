Incidente a Centocelle, perde il controllo del furgoncino e finisce contro un albero: morto un uomo

L'incidente è avvenuto in via della Primavera all'altezza di via Carpineto. Sul posto la polizia locale

Un uomo di 41 anni è morto a causa di un incidente stradale a Roma. E' la seconda tragedia nel giro di 24 ore nella Capitale. Questa volta lo scenario è quello di Centocelle. Qui il conducente, mentre percorreva viale della Primavera, nella serata di veenrdì 26 febbraio ha perso il controllo del suo furgoncno Renault Kangoo all'altezza di via Carpineto, finendo contro un albero.

Fatale l'impatto. L'uomo è morto sul colpo. Sul posto porto, intorno alle 23:30, si sono recate le pattuglie della Polizia Locale VI Gruppo Torri, Prenestino e Casilino. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. I caschi bianchi, inoltre, dovranno determinare anche perché il 41enne era in strada, oltre l'orario del coprifuoco. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli nell'incidente mortale.