Incidente a Roma Nord: travolto da un'auto pirata. Uomo trovato morto in strada

Tragedia stradale stamattina sulla via Cassia - a Roma Nord, dove un uomo è morto sul colpo dopo essere stato investito da un'auto. Travolto e ucciso da un pirata della strada. Trovato già privo di vita sull'asfalto, i soccorsi intervenuti sul posto nulla hanno potuto se non accertare il decesso di Arturo Ferettini. La vittima è stata poi identificata in un uomo italiano di 56 anni.

Investimento mortale sulla Cassia

Sono stati i carabinieri della stazione Roma La Storta a intervenire, assieme all'ambulanza del 118, alle 7:00 di martedì 5 dicembre sulla via Cassia, all'altezza dell'incrocio con via Isola Farnese, zona La Storta. In terra il pedone, già morto. Nessuna traccia invece del veicolo investitore. Il pirata dalla strada si è infatti allontanato dal luogo della tragedia facendo perdere per il momento le proprie tracce.

Caccia al pirata della strada

Identificata la vittima in Arturo Ferettini, nato a Brescia e residente poco distante dal luogo della tragedia, i militari dell'Arma hanno cominciato gli accertamenti per risalire al pirata della strada. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della zona,

Pirati della strada a Roma

Dunque ancora una tragedia stradale a Roma e ancora un pedone travolto e ucciso da un pirata della strada. Era infatti lo scorso venerdì 1 dicembre quando un 70enne - Luigi Locatore - venne travolto a Montesacro da uno scooter rubato -. un Piaggio Liberty - con a bordo due persone, attivamente ricercate dalla polizia locale di Roma Capitale. In condizioni disperate il 70enne è morto dopo 24 ore di agonia al policlinico Gemelli.

182 vittime a Roma nel 2023

A distanza di pochi giorni ancora un decesso, sempre per mano di un pirata della strada che porta a 182 il numero delle vittime della strada a Roma e provincia in questo 2023.

Articolo aggiornato con il nome della vittima alle ore 15:15 del 5 dicembre 2023