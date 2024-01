Incidente sulla Casilina, scontro tra auto e moto: morto centauro

Incidente mortale alle porte di Roma, intorno alle 13 di oggi, martedì 16 gennaio. A perdere la vita un centauro. L'uomo era in sella alla sua moto quando si è scontrato, per cause al vaglio della polizia stradale, con un'auto. Fatale l'impatto avvenuto sulla strada statale Casilina, all'altezza del chilometro 32 e 200 a San Cesareo.

La Casilina è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è stato momentaneamente deviato sulla SR155 di Fiuggi. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e il 118. Gli investigatori sono al lavoro gli accertamenti della dinamica e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. È la settima vittima sulle strade di Roma in questo inizio 2024, quasi una ogni due giorni.