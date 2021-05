Incidente via Casilina: auto ribaltata dopo carambola con due vetture, morto 59enne

Mattinata di sangue sulla via Casilina tra il nord della Ciociaria ed il sud della provincia di Roma. Nella mattinata di oggi mercoledì 26 maggio 2021, verso le 7.30, due auto si sono scontrate violentemente nei pressi del Caseificio Collegrande a km 56 della strada regionale, tra i comuni di Colleferro (Roma) e Paliano (Frosinone). Ad avere la peggio uno degli automobilsti coinvolti, un 59enne di Colleferro, morto sul colpo. Lo scrive FrosinoneToday.

Un veicolo si è capovolto completamente e la sua corsa è finita sulla carreggiata ed altre due sono rimaste danneggiate. Il bilancio del sinistro è drammatico, un morto ed un'altra è ferita in modo grave, mentre il terzo ferito non è in gravi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri per regolare la viabilità con la strada momentaneamente chiusa al traffico.

Con il passare delle sono emergsi nuovi dettagli sullo spaventoso incidente avvenuto al km 56 in territorio di Paliano. Identificata la vittima che sarebbe morta sul colpo all'interno della propria auto. Si tratta di C. C. 59enne di Colleferro che di professione faceva l'operaio in zona. In gravi condizioni anche un altra persona che viaggiava nella seconda auto coinvolta nel sinistro.