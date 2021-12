Carlo Vasaturo morto in un incidente alla vigilia del Natale, era a Roma per lavoro

Era a Roma per lavoro Carlo Vasaturo, il 30enne campano morto in un incidente stradale su via di Portonaccio a Roma. Trent'anni compiuti questo mese di dicembre ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un muro con l'auto la notte del 23 dicembre. Nato a Maddaloni, in provincia di Caserta, era residente ad Afragola, nell'hinterland di Napoli e lavorava per conto di una struttura sanitaria polispecalistica della zona di Pietralata.

La tragedia stradale è avvenuta intorno alle 2:00 della notte su via di Portonaccio. All'altezza della via Tiburtina il 30enne ha perso il controllo della Ford Fiesta che stava guidando e si è schiantato contro un muro. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Carlo Vasaturo è morto sul posto prima di poter essere trasportato in ospedale. Senza documenti della vettura, la salma è stata poi riconosciuta da uno zio dell'uomo.

Da accertare cosa abbia determinato l'incidente stradale, fra le ipotesi non si esclude il malore, un colpo di sonno o una distrazione alla guida. Da escludere secondo i primi rilievi scientifici svolti sul posto dagli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale il coinvolgimento di altri veicoli. Acquisite le immagini video della zona spetterà ora ai caschi bianchi ricostruire la dinamica dell'incidente.