Incidente a Guidonia: morto il bimbo di 3 anni ricoverato in gravi condizioni al Gemelli

Non ce l'ha fatta il bimbo di tre anni coinvolto nell'incidente stradale avvenuto sabato 28 maggio nel territorio di Guidonia, nella provincia nord est della Capitale. A farlo sapere è il policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, dove era ricoverato nella terapia intensiva pediatrica dopo essere arrivato in codice rosso. Le sue condizioni, apparse subito gravissime, hanno determinato la morte avvenuta oggi - lunedì 30 maggio - nonostante tutti i tentativi dell'equipe medica della Tip guidata dal professor Giorgio Conti.

L'incidente sulla via Maremmana

Lo scontro, violento, è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso sabato sulla via Maremmana Inferiore. Ad impattare frontalmente una Ford Fiesta ed una Volkswagen Golf. Tre le persone poi rimaste ferite con il bimbo estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana e trasportato con l'eliambulanza in condizioni disperate al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti.

Una dinamica ancora in via di accertamento definitivo, quella che ha portato all'incidente stradale, sulla quale - informata l'autorità giudiziaria - stanno proseguendo gli accertamenti gli agenti della polizia municipale di Guidonia Montecelio diretti dal comandante Paolo Rossi.