Morte Andrea Prosperi, era l'avvocato della mamma di Gaia Von Freymann: "Un altro fendente al mio cuore"

Gaia, Leonardo ed Andrea. Tre nomi legati da un crudele destino ad un'unica persona, Gabriella Saracino, la mamma della giovane uccisa assieme all'amica Camilla Romagnoli, travolta da un'auto condotta da Paolo Genovese il 21 dicembre 2019 su corso Francia. Due amiche vittime della strada, proprio come l'avvocato Andrea Prosperi, che ha perso la vita a 48 anni dopo che lo scooter che stava conducendo si è scontrato con un'auto a Prati. Stesso amaro destino che ha riguardato anche i familiari e gli amici di Leonardo Lamma - amico di Gaia e Camilla - deceduto lo scorso 7 di aprile in sella ad una moto sempre a Roma nord, a poche centinaia di metri dove persero la vita le due giovani due anni e mezzo fa.

Andrea Prosperi era stato infatti l'avvocato civilista della mamma di Gaia Von Freymann. "Un altro fendente al mio cuore. Andrea il mio avvocato civilista - lo ricorda Gabriella Saracino -. Ancora morti sulle strade di Roma. Siamo a 45 persone dall’inizio dell’anno". "Andrea non eri solo il mio avvocato - lo ricorda ancora la mamma di Gaia -. Uomo buono, serio dolce. Che tu possa riposare in pace".

L'incidente

Andrea Prosperi, avvocato di 48 anni, è morto nell'ennesimo incidente mortale avvenuto a Roma in questo 2022. Lo scontro è avvenuto intorno alle 13:30 di giovedì 14 aprile in via Ruggero di Lauria all'intersezione con via Caracciolo, nel quartiere Prati. Nell'impatto sono state coninvolte una auto Bmw e uno scooter, un Honda SH 300, con a bordo il noto professionista che poi ha perso la vita. Sul posto, per i rilievi, sono intervenute le pattuglie della polizia locale del I gruppo Prati. A seguito dello scontro, lo scooterista è rimasto gravemente ferito. Trasportato all'ospedale Santo Spirito, l'avvocato Andrea Prosperi è poi deceduto. Gli agenti hanno proceduto agli accertamenti del caso e sequestrato i due mezzi coinvolti. Alla guida dell'auto una donna di 55 anni, che si è fermata dopo l'urto. Si indaga per determinare le esatte cause dello scontro.

Il ricordo della Fipic

Padre di tre figli, Andrea Prosperi era stato sposato dal 2007 al 2009 con l’attrice Gloria Bellicchi, Miss Italia nel 1998 ed era da sempre vicino alla Federazione italiana pallacanestro in carrozzina (Fipic), come lo ricorda in una nota di cordoglio il presidente Fernando Zappile: "Siamo profondamente sconvolti ed addolorati da una notizia così drammatica. Andrea Prosperi era un amico della nostra Federazione da anni, un grande professionista ma soprattutto una splendida persona, che mancherà a tutti noi. Rivolgiamo il nostro pensiero ai suoi cari in questo momento di così profondo dolore".

"Tutta la Fipic, il segretario generale Alessia Ferri e il consiglio federale, lo staff tecnico di Carlo Di Giusto e tutti i collaboratori si stringono con affetto e tristezza attorno alla famiglia Prosperi".