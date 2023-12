Un uomo è morto investito sulla Roma Fiumicino

Investito da un'auto mentre si trovava sulla corsia di sorpasso dell'autostrada Roma-Fiumicino. Ha ancora dei contorni poco chiari quanto accaduto sull'A91 venerdì notte, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da una vettura che procedeva in direzione dell'aeroporto Leonardo Da Vinci. Sbalzato in aria per diversi metri, l'uomo è deceduto sul colpo.

Investito sulla Roma-Fiumicino

La tragedia stradale è avvenuta poco dopo le 20:00 del 22 dicembre all'altezza del chilometro 9+500 dell'autostrada che collega la Capitale all'aeroporto internazionale. All'interno di una macchina ferma in corsia di emergenza assieme a un'altra persone, per cause ancora da appurare, il passeggero è sceso dall'abitacolo ed ha attraversato tutte e tre le corsie dell'A91. Su quella di sorpasso è stato poi falciato dall'auto. Un investimento che non gli ha lasciato scampo.

Le parole dell'amico

Sul posto è intervenuta un'ambulanza, il personale Anas e la polizia stradale. Chiusa provvisoriamente la strada per eseguire i rilievi scientifici gli agenti della sottosezione della polstrada di Albano Laziale hanno poi ascoltato l'uomo che si trovava alla guida dell'auto.

Auto ferme in corsia di emergenza

Una tragedia dai contorni ancora poco chiari. Fra le ipotesi non si esclude - come accade non di rado - che i due uomini fossero fermi nell'auto in corsia di emergenza in attesa dell'arrivo di un aeroplano. Una pratica pericolosa, non nuova purtroppo in prossimità del Leonardo Da Vinci. Tante, ogni sera, le vetture che pur di non pagare il parcheggio lunga sosta in attesa dell'aereo, si fermano in attesa in corsia d'emergenza. Anche ieri sera tante erano quelle ferme. Anche all'arrivo dei soccorsi diverse le vetture in coda.