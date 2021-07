Incidente in autostrada: tir prende fuoco dopo scontro con un altro camion. Un morto

Prima l'incidente stradale poi l'incendio con due tir che hanno preso fuoco ed una densa colonna di fumo che ha oscurato il cielo. Uno scontro con esito mortale nel quale una persona ha perso la vita ed un'altra è rimasta ferita. Il sinistro è avvenuto intorno alle 17:50 di mercoledì 21 luglio sulla Diramzione Roma Nord verso l'A1 Milano-Napoli, fra Settebagni e Castelnuovo di Porto.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto della Diramazione Roma Nord dove è avvenuto lo scontro è stato temporaneamente chiuso al traffico all'altezza del chilometro 17. Per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso, è stato momentaneamente bloccato il traffico anche in direzione del Grande Raccordo Anulare.

Inevitabili i risentimenti alla circolazione stradale con traffico congestionato e due chilometri di code in aumento. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, la Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Come scrivono da autostrade: Chi viaggia verso la A1 Milano-Napoli, deve uscire a Settebagni e, dopo aver percorso la SS4 Salaria, può rientrare in autostrada a Castelnuovo di Porto o a Fiano Romano. In alternativa, chi si trova sul Grande Raccordo Anulare di Roma può uscire sulla SS3 Flaminia fino a Prima Porta, proseguire poi sulla SS3bis Tiberina tramite cui raggiungere l'entrata di Castelnuovo di Porto.