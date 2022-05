Incidente in autostrada: scontro auto-furgone, morto un 48enne

Un morto ed un ferito. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 3 maggio sull'autostrada A1 Milano-Napoli, in corrispondenza dell'entrata della stazione di Fiano Romano, provincia nord della Capitale. A scontrarsi per cause in via di accertamento, una vettura ed un furgone. Per il 48enne alla guida dell'auto non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

In particolare il sinistro ha visto coinvolte una Renault Capture ed un autocarro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della sottosezione della polizia stradale di Roma Nord i due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla diramazione 18, lo svincolo di entrata di Fiano Romano, dove si procede in doppio senso di marcia.

Sul luogo del sinistro sono quindi intervenuti i soccorritori che nulla hanno potuto fare per l'automobilista, se non constatarne il decesso. Ferito anche il conducente del furgone, trasportato in ospedale e dimesso con venti giorni di prognosi.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi l'entrata Fiano Romano dove è avvenuto l'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico sino al termine dei rilievi scientifici.