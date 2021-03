Carambola in autostrada: scontro fra tir, auto e furgone. Morto 46enne

Carambola mortale sull'autostrada A1 dove un 46enne ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale. E' accaduto intorno alle 7:30 di martedì 9 marzo nel tratto di autostrada del Sole che attraversa la provincia sud di Roma. Lo scrive FrosinoneToday.

In particolare la carambola con esito mortale è avvenuta all'altezza del chilometro 598, direzione sud, nel tratto compreso fra Colleferro ed Anagni, nel territorio di Paliano. Tre i mezzi coinvolti, un furgone, un tir ed un'auto con la motrice del mezzo pesante che in seguito all'urto si è completamente girata ed è rimasta schiacciata contro il guardrail. Ad avere la peggio è stato però un uomo di 46 anni residente in un Comune della provincia romana.

Da quello che si apprende dalle prime sommarie ricostruzioni ci sarebbe stato prima il contatto tra l’auto ed il furgone che procedevano nella stessa direzione e poi il violento impatto con il tir che non ha lasciato scampo al passeggero del furgone.

Agghiacciante la scena che si è presentata ai vigili del fuoco di Fiuggi, giunti sul posto con i colleghi di Frascati e Colleferro con l’autista del tir ancora in vita ma bloccato tra le lamiere della cabina del camion. L’uomo è stato estratto dal mezzo, con non poche difficoltà, e portato in ospedale dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica dell'incidente stradale le pattuglie della Polizia Stradale ed in ausilio per la gestione della viabilità il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Incidente mortale in autostrada A1

Pesanti le ripercussioni alla viabilità, alle 10:30 Autostrade per l'Italia segnalava un coda di 9 chilometri fra Valmontone ed Anagni con il traffico deviato temporaneamente su una sola corsia in direzione Napoli.