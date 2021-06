A1, incidente in autostrada: morto un motociclista

Incidente mortale in autostrada A1 dove ha perso la vita un motociclista. La tragedia strdale intorno alle 9:00 di venerdì mattina sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, in direzione Roma. L'incidente, in cui è rimasta coinvolta la moto, all'altezza del chilometro 509 dell'autostrada del Sole.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Al fine di consentire gli accertamenti e le operazioni di soccorso sono state attuate delle limitazioni al traffico con la circolazione deviata temporaneamente su tre corsie in direzione della Capitale e due verso Firenze.

Inevitabili i rallentamenti alla circolazione che hanno fatto registrare due chilometri di coda in direzione Sud e 7 in direzione Nord. Come informa Autostrade agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Ponzano Romano, seguire le indicazioni per Stimigliano, percorrere la strada provinciale 657 per Foglia con rientro in autostrada a Magliano Sabina.