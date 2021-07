Tampona un tir fermo in avaria: camionista muore carbonizzato

E' morto carbonizzato nella cabina del camion che ha preso fuoco dopo aver tamponato un altro mezzo pesante fermo per un guasto. Aveva 59 anni ed era residente a Padova il camionista deceduto in seguito ad un incidente stradale, a cui ha fatto seguito un incendio, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì sulla Diramazione Roma Nord dell'A1 Milano-Napoli. Ferito l'autista del mezzo pesante in avaria che viaggiava con il figlio di 13 anni, sotto choc ma illeso. Il 44enne di Monterotondo, colpito dalla motrice del suo camion è stato trasportato con l'eliambulanza al Gemelli dove si trova in prognosi riservata: le sue condizioni sarebbero gravi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord, il camion con a bordo padre e figlio si sarebbe fermato a causa di un guasto ai freni del rimorchio all'altezza del chilometro 17+580 della Diramazione Roma Nord, fra Settebagni e Castelnuovo di Porto, in direzione A1 Milano-Napoli.

Fermo con il camion fra la corsia di emergenza e la corsia di marcia lenta il 44enne è quindi sceso dal tir. Da dietro arrivava però l'altro mezzo pesante che ha tamponato il rimorchio del mezzo pesante con la cabina dello stesso che ha a sua volta travolto il camionista di Monterotondo. Poi l'incendio, prima del camion che ha tamponato, andato completamente distrutto, e poi del rimorchio che trasportava prodotti per la casa.

Con entrambi i mezzi pesanti a fuoco i vigili del fuoco hanno quindi estinto le fiamme dopo un lungo intervento di spegnimento dei due roghi. Chiuso il tratto di D18 compreso fra il Bivio Grande Raccordo Anulare-Diramazione Roma Nord e Castelnuovo di Porto intorno alle 17:20, l'intervento dei soccorritori è terminato dopo oltre 3 ore (alle 20:30 circa) con il ripristino della normale viabilità.

Inevitabili le ripercussioni al traffico con lunghe code e vetture in colonna. Sul posto oltre alla PolStrada ed i vigili del fuoco sono intervenuti i soccorsi meccanici, operatori del 118 ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.