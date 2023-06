Incidente sulla Casilina: morto un uomo, grave la moglie. Conducente pirata scappa a piedi

Aurelio Nicoli, 62 anni, è morto in un incidente stradale sulla via Casilina, all'altezza dell'incrocio con via di Torre Spaccata. La moglie, in auto con lui, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Tor Vergata. Il conducente dell'altra auto coinvolta nel drammatico scontro è invece scappato a piedi, abbandonando la sua vettura semi distrutta, ed è ora ricercato.

È la tragedia consumata alle tre del mattino di giovedì primo giugno e che racconta il secondo incidente mortale in poche ora a Roma, dopo quello avvenuto a San Basilio dove ha perso la vita Cristian Scannaliato. Sul caso di Aurelio Nicoli indagano gli agenti del gruppo Appio della polizia locale coordinati dal dottor Maurizio Maggi. Sul posto anche la polizia di Stato, per aiutare nella ricostruzione del sinistro.

Lo schianto sulla Casilina

Già, perché l'origine della tragedia inizia da fuori Roma quando un'auto - l'Audi scura con a bordo il pirata della strada - ha sfrecciato a tutta velocità e bruciando anche i semafori, passando con il rosso, come raccontano fonti di polizia che avevano adocchiato la vettura per poi intercettarla sulla Casilina all'altezza dell'incrocio con via di Torre Spaccata, senza il conducente a bordo. La scena è da brividi, un semaforo abbattuto e una Smart bianca accartocciata. Dentro Aurelio Nicoli, già morto, e la moglie in gravi condizioni.

Le indagini sulla morte di Aurelio Nicoli

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il 118 ha portato la donna in ospedale in codice rosso. Ora è ricoverata al policlinico di Tor Vergata, non sarebbe in pericolo di vita. A ricostruire la dinamica del sinistro sono al lavoro gli uomini della locale. Secondo una prima ricostruzione l'Audi stava sfrecciando verso il centro di Roma, Nicoli e la moglie da Tor Tre Teste marciavano verso Torre Spaccata. Quindi l'impatto, probabilmente avvenuto frontalmente, anche se la dinamica è ancora al vaglio.

Ora si lavora per trovare l'uomo in fuga a bordo dell'Audi. Il pirata della strada rischia un'accusa per omicidio stradale e omissione di soccorso. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Il corpo di Nicoli è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.