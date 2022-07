Incidente sull'Aurelia, si scontra con furgone e perde controllo dello scooter: un morto

Incidente mortale sull'Aurelia, nella mattinata di oggi, 14 luglio all'altezza di via Alberico Gentili. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia locale di Roma Capitale, al lavoro per effettuare i rilievi scientifici e le chiusure stradali.

L'impatto alle 7:30 del mattino. A perdere la vita un uomo in sella ad uno scooter. Fatale l'impatto. Secondo quanto appreso da RomaToday, che lo scooter si sarebbe scontrato con un furgone, sul lato del conducente, per poi perdere il controllo e finire sull'asfalto scivolando per diversi metri. La dinamica, di cui i dettagli non sono ancora emersi, è al vaglio. Chi era presente lì, ha raccontato di aver sentito un forte "botto". Tanti i pezzi di lamiera che hanno invaso la strada.

Per permettere i rilievi la via Aurelia è stata chiusa all'altezza di via di Acquafredda in direzione centro con il traffico deviato su via di Acquafredda. Forti ripercussioni di traffico in tutta la zona con code tra via di Malagrotta e Raccordo Anulare e verso il cuore della città.

