Incidente via Aurelia Antica: investito da uno scooter, pedone muore dopo il trasporto in ospedale

Ancora sangue sulle strade di Roma dove un uomo è morto dopo essere stato investito da uno scooter mentre attraversava la strada. L'incidente stradale con esito mortale sulla via Aurelia Antica, all'altezza dell'opera Don Luigi Guanella, a Bravetta. In condizioni critiche Roberto Fattore, questo il nome della vittima residente nel municipio Tiburtino, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo dove è poi deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'investimento.

La tragedia stradale intorno alle 9:30 di lunedì 11 gennaio all'altezza dell'intersezione che dall'Aurelia Antica porta su via di Bravetta e via del Fontanile Arenato. Intervenuti sul posto gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale hanno accertato l'accaduto. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento la vittima, un uomo romano di 61 anni, è stata investita da uno scooter Piaggio Beverly condotto da un 30enne romano, fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Richiesto l'intervento al 118 il pedone è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Camillo. Troppo gravi le ferite riportate dal 61enne con i medici del nosocomio di circonvallazione Gianicolense che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto nel pomeriggio. Starà ora ai caschi bianchi che hanno svolto i rilievi scientifici ed ascoltato alcuni testimoni, ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Quattro morti a Roma dall'inizio dell'anno

Con la morte del 61enne salgono a quattro le vittime della strada nella Capitale dall'inizio di questo 2022. Ad aprire il macabro bollettino il 18enne Francesco Ferrara, deceduto l'1 gennaio dopo che lo scooter che stava conducendo impattò contro un'auto sulla via Casilina, in zona Borghesiana-Finocchio. Il 7 gennaio un'altra vittima, un 29enne, morto in seguito ad un incidente autonomo mentre conduceva uno scooter sul lungotevere Diaz, zona Ponte Milvio. Sempre venerdì 7 gennaio a perdere la vita fu Maria Luisa Abbale, deceduta in ospedale due giorni dopo essere stata investita da un pirata della strada su via Walter Tobagi, a Torre Maura.