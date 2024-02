Incidente sull'Aurelia: si scontrano moto e furgone, morto un 23enne

Incidente con esito mortale sulla via Aurelia, nel comune di Fiumicino. Uno scontro tra un furgone e una moto. Morto sul colpo il giovane centauro, un 23enne romano. Il sinistro nella tarda mattinata di giovedì 15 febbraio all'altezza del chilometro 31+700 della strada statale 1, in zona Palidoro.

Incidente mortale sull'Aurelia

L'intervento dei soccorsi poco dopo le 13.30. Sul posto il 118 e i carabinieri delle stazioni di Ladispoli e Torrimpietra. Uno scontro fra un furgone Iveco - condotto da un 50nne residente in provincia di Roma - e una moto Yamaha, alla cui guida c'era un ragazzo romano di 23 anni. Sbalzato dalla sella le condizioni del giovane sono apparse da subito critiche. Nonostante l'arrivo dell'eliambulanza per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Sequestrati entrambi i veicoli, risultati in regola, resta da accertare la dinamica della tragedia stradale. Accompagnato in ospedale il conducente del furgone per essere sottoposto ai tesi di rito su alcol e droga la salma del 23enne è stata affidata alla magistratura e traslata all'istituto di medicina legale del Verano, dove è stata disposta l'autopsia.

Due morti in poche ore

Una tragedia stradale avvenuta a poche ore di distanza da un altro sinistro con esito mortale. Due vite spezzata e Roma e provincia. Prima del 23enne a perdere la vita è stata una donna di 82 anni, investita e uccisa da un ragazzo di 24 anni al volante di una Volkswagen Polo. L'impatto in via della Salvia, all'altezza del civico 117, alle 9:00 di questa mattina