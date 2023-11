Scontro tra auto e scooter: morto un 33enne. Grave un 14enne

Un uomo di 33 anni è morto e un 14enne che era con lui è rimasto ferito in modo grave. In ospedale anche un 45enne, lui in codice giallo. È il drammatico bilancio dell'ennesimo incidente mortale sulle strade di Roma e provincia. Il sinistro, questa volta, è andato in scena intorno alle 12 di oggi, primo novembre, sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea.

La vittima, morta poco dopo l'impatto, viaggiava su uno scooter insieme al quattordicenne rimasto gravemente ferito e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Bambino Gesù. Lo scooter T-Max con in sella i due, secondo quando ricostruito finora, si è scontrato con un'auto che stava svoltando. L'automobilista di 45 anni alla guida di una Renault Clio, è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ardea, che hanno proceduto a effettuare i rilievi, il 118 e i carabinieri della compagnia di Anzio.

Secondo quanto appreso la Renault Clio, procedeva in direzione Anzio, quando per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe svoltato in prossimità dell'ingresso di un camping. A quel punto c'è stato l'impatto. La dinamica esatta del sinistro sarà determinata grazie all'attività d'indagine. La salma del 33enne, invece, è stata trasferita al policlinico Tor Vergata.