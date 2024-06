Tragedia sull'Ardeatina, ha un malore alla guida: morto un uomo

Un uomo di 62 anni ha perso il controllo sulla sua auto ed è finito contro un muro. Il conducente del mezzo è morto sul colpo. Tragedia questa mattina sulla via Ardeatina ad Anzio, all'altezza di via delle Cinque Miglia.

L'uomo, un costruttore di Ardea, avrebbe perso il controllo dell'auto a causa di un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare. Per evitare uno scontro con altre vetture, stando a quanto ricostruito dalla polizia locale di Anzio coordinata dal vice comandante Nicoletta Perci, l'uomo ha finito la sua corsa contro un muro di cinta. Sul posto anche i sanitari del 118. La salma è stata portata all'ospedale Riuniti di Anzio.