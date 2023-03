Incidente a Velletri, esce dal bar e viene travolto da un tir: morto un anziano

Un anziano di 75 anni è morto in un incidente stradale a Velletri, comune alle porte di Roma. L'incidente stradale mortale si è verificato poco dopo le 17.30 di venerdì 24 marzo su via Roma, un tratto Appia Nuova, in pieno centro della cittadina dei Castelli Romani. La vittima, S.Q. le sue iniziali, era un pensionato e secondo quanto si apprende è stato travolto da un tir guidato da un cittadino romeno 35enne, che non si è accorto che l'anziano stava attraversando la strada.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118, la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia locale che indaga per ricostruire la dinamica del sinistro. Il conducente del mezzo pesante è stato portato al pronto soccorso del locale ospedale sotto choc. È stato sotto posto ai test di alcol e droga come da prassi. La salma è stata portata all'ospedale dei Castelli.