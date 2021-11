Casilina: investito da un'auto, anziano muore in ospedale dopo due giorni di agonia

E' morto dopo due giorni d'agonia. Non ce l'ha fatta l'anziano investito assieme alla moglie mentre attraversava la strada sulla via Casilina, a San Cesareo, la sera dello scorso venerdì. Vincenzo, 81enne residente nello stesso Comune alle porte di Roma è infatti morto in ospedale nella giornata di oggi, lunedì 8 novembre. Lo scrive FrosinoneToday.

Troppo profonde le ferite riportate su varie parti del corpo nel violento impatto con l’auto guidata da un’altra persona anziana e nonostante le cure dei medici Vincenzo è deceduto in ospedale all'ospedale San Camillo di Roma, mentre la moglie, una 75nne investita insieme a lui, resta in gravi condizioni ma non dovrebbe essere in fin di vita. A colpirli un uomo di 70 anni.

L'investimento era avvenuto intorno alle 20:00 di venerdì 5 novembre sulla via Casilina, nel centro del Comune della provincia sud della Capitale, all'altezza della Farmacia comunale. In condizioni disperate l'anziano venne trasportato d'urgenza al nosocomio romano di circonvallazione Gianicolense dove è poi morto a causa della gravi ferite riportate nell'investimento.