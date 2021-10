Anguillara piange Andrea Meoni, morto in un incidente stradale a 33 anni

Si chiamava Andrea Meoni ed aveva solamente 33 anni l'uomo morto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua auto in via di Santa Maria di Galeria. Nato e cresciuto ad Anguillara Sabazia, Comune alla porte di Roma, Andrea lascia una compagna con la quale conviveva nel Comune alle porte di Roma ed una figlia piccola.

Appassionato di pesca, il 33enne di Anguillara amava andare a raccogliere funghi e cucinare, ma la sua vera passione erano gli escavatori e le ruspe, con le quali aveva lavorato diversi anni prima di passare ad un'azienda idrica romana. Andato a Roma per lavoro Andrea Meoni stava tornado a casa dalla sua famiglia, ma il suo viaggio si è interrotto tragicamente venerdì mattina.

A ricordare Andrea Meoni, un suo amico ed ex collega, Luca Baldi affranto dalla notizia della tragedia: "Per me è stato un grande punto di riferimento sia sul lato lavorativo che come amico. Mi dava tanti consigli positivi. Con lui se n'è andato un pezzo del mio cuore. Lo ricorderò sempre con quel sorriso che metteva positività. Quante risate ci siamo fatti in cantiere, quanto ci siamo voluti bene, E poi arriva quella notizia che nessun collega avrrebbe mai voluto ascoltare.Fai buon viaggio, sei stato un grande collega. Riposa in pace amico mio".