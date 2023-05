Schianto in scooter contro un'auto, morto un romano di 49 anni

Sale a 59 il bilancio delle vittime della strada a Roma e provincia dall'inizio dell'anno. Dopo Rebecca Bisciotti e Marco Mannage, ancora un morto. Andrea D'Ascenzi, 49 anni romano in sella a uno scooter Honda Sh 300 è morto nella serata di mercoledì dopo essersi schiantato contro una Ford Fiesta con a bordo tre operai nella zona di Tor San Lorenzo, comune di Ardea alle porte di Roma.

L'incidente si è verificato all'incrocio fra via Severiani con via delle Mimose. Per la vittima non c'è stato niente da fare. Andrea D'Ascenzi è morto sul colpo. Gli operai, invece, sono stati portati in ospedale a Pomezia.

Al volante dell'auto c'era un 25enne che è stato sottoposto all'alcoltest e al drugtest. Potrebbe essere presto indagato per omicidio stradale. Un atto dovuto. I tre operai arrivavano da Roma ed erano diretti sul litorale. Sono stati sentiti dai carabinieri che indagano per ricostruire i fatti.