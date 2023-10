Incidente sull'Anagnina: falciato da un'auto, morto un uomo

Falciato da un'auto è morto sul colpo. Un'altra vittima della strada, un uomo, ha perso la vita dopo essere stato investito da una vettura sulla via Anagnina, a Grottaferrata. Sbalzato in aria per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto praticamente sul colpo. Un ennesimo incidente mortale, il decimo a Roma e provincia in una settimana.

L'incidente stradale è avvenuto poco prima della mezzanotte del 15 ottobre ai Castelli Romani. Alla guida di una Fiat l'automobilista percorreva la via Anagnina. All'altezza del civico 31 ha travolto un pedone che camminava sul ciglio della strada. Colpito in pieno l'uomo è stato sbalzato nella cunetta a bordo carreggiata.

Con l'automobilista - un 62enne del posto - fermatosi a chiamare i soccorsi, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Frascati e il personale del 118. Vani i soccorsi, l'uomo investito era già deceduto.

Identificato in un quarantenne bulgaro, un senza dimora, la salma dell'uomo è stata traslata al policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'automobilista è stato denunciato per omicidio stradale colposo. Svolti i rilievi scientifici i carabinieri stanno terminando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

Dieci morti in una settimana

Dunque una nuova vittima della strada, che incrementa quello che giorno dopo giorno si presenta come un bollettino di guerra. Sono dieci le persone decedute sulle strade di Roma e provincia nell'ultima settimana. Più di una vittima al giorno. Solo sabato due tragedie, e tutte e due nella zona dei Castelli Romani: il senza dimora falciato a Grottaferrata e una insegnante di 41 anni, Alessandra Tortomasi, morta in ospedale dopo essersi ribaltata con la sua vettura a Lanuvio.