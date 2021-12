Alessio morto in un incidente sulla Togliatti: sullo stesso tratto di strada perse la vita Daniel Guerini

Potrebbe essere l'alta velocità una delle cause che ha portato Alessio Coletta ad impattare contro un'auto mentre era a bordo della sua moto di grossa cilindrata. Uno scontro frontale-laterale, nemmeno troppo violento. Fatale per il 37enne l'impatto contro un albero, contro il quale l'uomo è finito rovinosamente dopo essere stato sbalzato dalla sella della sua due ruote. Sono questi i primi elementi che trapelano riguardo all'incidente stradale avvenuto in viale Palmiro Togliatti (zona Torrespaccata) giovedì pomeriggio nel quale ha perso la vita il centauro romano.

Nato nel 1984, Alessio Coletta era orfano di madre e viveva a Cinecittà, con il padre residente in un'altra città italiana. Stava proprio tornando nel suo appartamento nel municipio Tuscolano quando, all'altezza di viale dei Romanisti in direzione Tuscolana, la Kawasaki Ninja ZX 6R ha impattato contro una Smart alla cui guida c'era un 21enne romano. Sbalzato dalla sella della sua moto il 37enne è stato scaraventato contro un pino ed è praticamente morto sul colpo.

Fermatosi a prestare i primi soccorsi il conducente della Smart, poi sottoposto ai test alcolemici e tossicologi di rito all'ospedale Vannini, il giovane automobilista è stato indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Sul posto per ricostruire l'accaduto e svolgere i rilievi scientifici gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Nonostante l'esito tragico né la moto né la city car presentavano urti rilevanti, segno del fatto che il centauro abbia probabilmente cercato di evitare l'impatto non riuscendoci del tutto.

Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria i caschi bianchi hanno poi rintracciato il padre del giovane comunicandogli la tragedia.

Incidente con esito mortale sulla Togliatti che fa tornare alla mente alla sera scorso 24 marzo quando sullo stesso tratto di strada, ma in direzione Casilina, perse la vita Daniel Guerini, giovane stella del calcio della Lazio Primavera. In quel caso a scontrarsi furoni una Smart FourFour ed una Mercedes Classe A. Ad avere la peggio fu il 19enne trequartista della squadra biancoceleste, per il quale non ci fu niente da fare. A distanza di nove mesi ancora una tragedia stradale sulla Togliatti con alti fiori a ricordare l'uomo sulla strada.