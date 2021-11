Morto in un incidente in autostrada: Colleferro piange Alessandro, il "gigante" buono

Aveva solamente 33 anni Alessandro Crispo, l'uomo morto in un incidente stradale avvenuto domenica mattina sull'autostrada A1 Roma-Napoli. Una perdita che ha sconvolto gli abitanti di Colleferro, dove la vittima era residente. Gentile e sorridente, il "gigante buono", come lo ricordano amici e parenti, era appasionato di musica e da qualche tempo lavorava in Amazon. "Siamo dolorosamente colpiti da quanto accaduto. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Alessandro e alle persone a lui care" queste le parole di cordoglio dell'azienda dove lavorava.

Cordoglio per la perdita di Alessandro Crispo espresso anche dal Sindaco del Comune della provincia sud della Capitale Pierluigi Sanna: "La scomparsa di Alessandro Crispo è stata un fulmine a ciel sereno per tutta la nostra comunità - le parole del Primo Cittadino di Colleferro -. Nessuno poteva prevedere che il terribile incidente autostradale di oggi (ieri ndr) strappasse per sempre il filo della sua vita. Conoscevo Alessandro da anni ed avevamo un buon rapporto; conosco molto bene la sua famiglia e per ore ho sentito solo la voglia del silenzio, mi sono mancate le parole. Non posso neanche immaginare che dolore immenso si sia impadronito del cuore dei suoi cari; ad essi sono vicino sinceramente a nome mio e di tutta Colleferro".

Incidente mortale in autostrada

L'incidente stradale in cui ha perso la vita Alessandro Crispo è avvenuto intorno alle 8:00 di domenica 7 novembre sull'A1 Roma-Napoli tra i caselli di Colleferro e Valmontone, direzione Sud. Qui l'Opel Agila sulla quale il 33enne viaggiava come passeggero è finita sotto un mezzo pesante che trasportava cavalli all'altezza del chilometro 590+600. Frenata del mezzo pesante dovuta probabilmente a causa di un precedente incidente stradale che era avvenuto poco prima nella stessa corsia di marcia (km 591) in direzione Frosinone. Ad innescarlo un mezzo pesante, al quale è letteralmente esploso uno pneumatico. Perso il controllo del tir lo stesso ha quindi colpito una vettura fermandosi sulla carreggiata dell'autostrada del Sole.

Proprio la presenza dei due mezzi in carreggiata potrebbe essere infatti stata la causa dell'improvvisa frenata del camion che trasportava cavalli, avvenuto 400 metri prima dal luogo del precdente sinistro. Da qui il tamponamento da parte dell'Agila che viaggiava dietro il mezzo pesante all'interno della quale si trovava il 33enne di Colleferro, morto praticamente sul colpo. Ferito gravemente anche il conducente della Opel, trasportato in codice rosso dall'eliambulanza al Policlinico Tor Vergata.

Resta da accertare l'esatta dinamica che ha determinato il tragico tamponamento con gli agenti della Polizia Stradalde Roma Sud che, dopo aver svolto i rilievi scientifici sul luogo del sinistro ed aver ascoltato il camionista, rimasto illeso, stanno aspettando di poter ascoltare la versione del conducente dell'Agila al fine di aggiungere un ulteriore tassello utile alla ricostruzuione della tragedia stradale che ha portato alla morte di Alessandro Crispo.