Incidente sul Raccordo Anulare: morto Agazio Menniti, primario dell'ospedale San Camillo

Cordoglio dei colleghi per la perdita del 46enne

E' morto in seguito da un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma Agazio Menniti, primario del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale San Camillo di Roma. Quarantasei anni, originario di Catanzaro, appresa la notizia della scomparsa numerosi sono stati i messaggi di cordoglio a ricordo dello stimato medico.

L'incidente stradale in cui ha perso la vita Agazio Menniti è avvenuto la sera di giovedì 29 aprile sul Grande Raccordo Anulare, fra le uscite Boccea e Casal del Marmo. A bordo del suo scooter, il medico calabrese aveva terminato il suo turno al San Camillo quando un'auto lo avrebbe travolto. Scaraventato in terra dalla sella del suo mezzo a due ruote sarebbe poi stato investito da una seconda vettura che sopraggiungeva. Una dinamica al vaglio della Polizia Stradale intervenuta per i rilievi scientifici e ricostruire l'esatta dinamica che ha portato alla morte del medico 46enne.

Sposato, padre di due figli, ad esprimere cordoglio Francesca Milito, direttrice amministrativa dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini che sulla pagina facebook del nosocomio di via Portuense lo ricorda: "Abbiamo appreso con infinito sgomento della prematura scomparsa del nostro caro Agazio Menniti, primario della Neurochirurgia, persona di grandi valori umani e stimato professionista apprezzato da tutti. La comunità del San Camillo si stringe intorno alla famiglia e ne condivide il grande dolore".