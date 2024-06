Incidente sull'A24: morto uno scooterista

Incidente mortale sul tratto urbano dell'autostrada A24. Uno uomo di 65 anni morto dopo uno scontro che ha coinvolto uno scooter e due auto. La tragedia stradale è avvenuta stamattina sulla penetrazione urbana - la cosiddetta bretella - in direzione Roma.

Sono state le pattuglie della polizia stradale a intervenire poco dopo le 7:00 di martedì 4 giugno all'altezza del chilometro 2+700 del tronchetto urbano dell'A24 Roma-Teramo, in direzione della tangenziale Est. Tre i veicoli coinvolti, uno scooter e due auto, venuti a contatto per cause in via di accertamento nel tratto di complanare compreso fra Tor Cervara e l'allacciamento dell'A24.

Morto sul colpo lo scooterista, al fine di consentire l'intervento dei soccorsi e i rilievi scientifici della stradale il traffico è rimasto bloccato, con lunghe code. Resta da accertare la dinamica.

Articolo in aggiornamento