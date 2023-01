Incidente sull'A12, tamponamento tra 6 auto: un morto e sei feriti

Un morto e sei feriti di cui due in gravi condizioni. È il drammatico bilancio di un incidente stradale mortale avvenuto poco prima delle 21.30, sull'autostrada A12 Roma - Civitavecchia. Un maxi tamponamento che ha visto coinvolte sei vetture. Un uomo di 44 anni è rimasto ucciso sul colpo.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 27 in direzione Roma, poco dopo lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli. Per consentire soccorsi e rilievi, il personale della direzione di Fiano Romano di Autostrade ha chiuso il tratto compreso fra le uscite di Cerveteri e Torrimpietra fino all'una di notte e la polizia stradale per i rilievi scientifici. Sul luogo dell'incidente anche cinque ambulanze e i vigili del fuoco di Cerveteri.

Secondo quanto appreso l'incidente ha visto coinvolti una Fiat Panda, una Fiat Croma, una Pegeout, due Mercedes e due Ford Focus. Prima si sarebbero scontrate due auto, poi il tamponamento a catena. Non è escluso che la vittima sia uscita dalla sua auto per prestare soccorso nel primo incidente, per poi rimanere travolto nel secondo, quello del tamponamento che ha visto il coinvolgimento delle altre 4 vetture.