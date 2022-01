Incidente sulla diramazione Roma nord, scontro tra due auto: morto un 28enne. Ferite altre due persone

Incidente mortale a Roma, nella serata di domenica 23 gennaio. A perdere la vita, all'altezza del chilometro 21 della diramazione Roma nord della A1, all'altezza di Settebagni, un ragazzo di 28 anni. Sulla dinamica del sinistro, ancora al vaglio, è al lavoro la polizia stradale.

Secondo quanto appreso, l'incidente, avvenuto poco dopo le 20.30, ha coinvolto due auto che poi, nella carambola, hanno urtato anche un tir. Nello scontro, ferita anche un 28enne, che era in auto con il ragazzo morto nell'impatto, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, sul luogo del sinistro con la squadra 5A e il carro fiamma, poi affidata al personale del 118 e portata in ospedale. La giovane non sarebbe in pericolo di vita.

I due, secondo quanto ricostruito, tornavano verso Roma. Ferito anche un 30enne a bordo dell'altra auto. Le auto sono state tutte sequestrate, come da prassi, mentre i test su alcol e droga effettuati dalla polizia stradale, hanno dato esito negativo.

Undici morti a gennaio 2022 per incidenti

Quella di domenica scorsa, è l'undicesima vittima delle strade nel 2022. Una conta drammatica che ha coinvolto anche il 17enne Edoardo Divino, morto sabato notte nella zona di Fonte Ostiense. Prima di lui a perdere la vita sulla via Tiberina era stato Roberto Di Vece, 74 anni, morto il 19 gennaio dopo essere sceso dalla propria vettura ed essere stato investito da una jeep.

Un 2022 macabro, appunto, che si è aperto con la tragedia di via Casilina nel primo giorno dell'anno, nella quale ha perso la via il 18enne Francesco Ferrara e con una strage di pedoni. Sono infatti quattro i pedoni morti a Roma dall'inizio di questo anno.