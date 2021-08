Incidente sulla via Salaria, scontro tra auto e moto: morto un uomo. Code verso Roma

Ancora una vittima sulle strade del Lazio. Questa volta non a Roma, ma Rieti. A scontrarsi per cause da accertare al km 57 della strada statale via Salaria, verso Roma, un'auto e una moto. Fatale l'impatto per uno dei due conducenti. Sul posto, al km 57 all'altezza di Casaprota sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Si registrano code sulla Via Salaria in direzione Roma. Oggi un incidente ha mandato in tilt anche la via Pontina.