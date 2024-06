Incidente sulla Tiburtina Valeria, scontro tra due moto: due morti

Ancora una tragedia sulle strade di Roma e provincia, questa volta doppia. Lungo la Tiburtina Valeria, nella mattinata di oggi, sabato 29 giugno, nei pressi del bivio per Roviano si è verificato un incidente tra due motociclisti.

Nell'impatto, all'altezza del km 54,699, i due centauri hanno perso la vita. Sul posto il personale del 118, il personale di Anas, la polizia stradale e i carabinieri. Inutile l'intervento anche dell'elisoccorso. Per permettere i rilievi la strada è stata chiusa. Salgono così a 79 le vittime sulle strade e giugno è stato un mese nero.

18 morti a giugno

Sono 18 i morti in questo mese. L'ultima vittima era stata Margherita Giubilei, 63 anni, morta lungo la Strada della Neve, la via che collega la stazione ferroviaria di Pianabella di Montelibretti a Palombara Sabina. Prima di lei Marco Torre, il poliziotto morto sul raccordo anulare, Renzo Miconi Rocchi che ha perso la vita a Torre Maura e 48 ore prima di lui anche Valerio Marziali, 34 anni, dipendente dell'Ama, in via Casilina all'altezza di via Tor Tre Teste.

Quindi il drammatico caso di Manila De Luca e di Luca Pupillo, morto sulla Colombo. E ancora Stefano Venturini, giudice presso la corte d'Appello di Roma, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Roma Nord. A inizio mese avevano perso la vita anche Giacomo Sabelli, Enrico Colapicchioni, Gianluca Buttinelli, Anna Maria Zuppello, Stefano Violati, Andres Garcia Blanco, Vincenzo Dorascenzi, Anna Todaro e Valter Grossi.